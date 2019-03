Paula y Gorka, una nueva vida juntos

Su historia de amor merecía un gran final y así fue. Después del encontronazo de Gorka con la madre de Paula en el parque, sabíamos que algo había pasado anteriormente para que Gorka abandonase a su familia.

Y fue en la comida que la propia madre de Paula organizó a fin de que Gorka convenciese a su pequeña para que no dejase los estudios, cuando el malote del Zurbarán estalló y montó en cólera harto de mentir. "Nunca tendría que haberme alejado de vosotros, no he vuelto aquí para pedirte perdón, ni mucho menos, sino para estar más cerca de las dos personas más importantes de mi vida".

Pero no es hasta casi el final, cuando somos testigos de la reconciliación entre ellos, cuando después de la boda, los chicos acuden a la hamburguesería donde Gorka trabaja para celebrarlo.

¿Qué te ha parecido su final?