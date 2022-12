Las imágenes comprometedoras de Sito Miñanco con Camila Reyes saldrán a la luz

El sargento Darío Castro no parará hasta desenmascarar a Sito Miñanco y a la banda de Terito y llegarán a sus manos imágenes muy comprometedoras de su relación con Camila Reyes que pondrá su vida personal patas arriba. ¿Llegarán a las manos de Nieves? ¿Conseguirá al justicia parar a Sito?

Esther Lago descubre que el cargamento de Sito Miñanco es cocaína y no tabaco

Esther Lago, amarte de Laureano Oubiña, descubre que el último cargamento de Sito Miñanco no es tabaco, si no que las cajas de Winston contienen cocaína. Esther, que sabe lo que debe hacer para que el negocio de Oubiña siga viento en popa, no dudará en decírselo a su amante. ¿Qué hará Oubiña con esta información?