La decisión de Claudia que cambiará su vida: ¿Abortar o seguir con el embarazo?

Claudia sufre un desmayo en mitad del campo y decide ir al médico para saber qué está pasando. El doctor le confirma que está esperando un hijo.

Aunque lo tiene claro, la noticia la deja echa polvo: “Podemos acabar en la cárcel”, le dice Gabi cuando sabe que su decisión es abortar.

Claudia no quiere que le pase como a su madre: “No estás sola”, pero para ella no hay marcha atrás: “No voy a tener un hijo para que crezca en esta miseria”.

La pareja se pone en contacto con un médico para abortar y Claudia acude sola a la cita. Una decisión que depende completamente de ella: ¿decidirá abortar o seguir adelante con el embarazo?