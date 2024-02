Manuel le deja las cosas claras a Justa: “No habrá próxima vez”

Las cosas entre Manuel y María han cambiado. La joven ha logrado ha demostrado ante todos que su marido es inocente y que el verdadero asesino de la muerte de Llanos fue su hermano Alonso.

Cuando las cosas empezaban a fluir, María recibe una llamada y tiene que irse urgente a Almería porque su hermano está muy enfermo, además descubre a Justa y Manuel juntos en el establo.

María se marcha a su pueblo decepcionada y Manuel no tiene tiempo de demostrarla que quiere estar con ella a pesar de haberle confesado que quiere estar con ella de verdad.

Con María fuera de casa, Manuel le deja las cosas a Justa que se acerca a él convencida de que su historia sigue adelante: “María nos vio en el establo. No habrá próxima vez, se acabó”, le informa Manuel.

Justa no está nada convencida de la decisión que ha tomado su amante: “Tendremos más cuidado la próxima vez, no me puedes hacer esto”, señala, pero Manuel no quiere seguir con la relación.

“¿Tanto te importa esa mosquita muerta? ¿Tú qué te crees que ha ido hacer a Almería?”, Justa intenta hacerle daño a Manuel, pero no funciona: “A partir de ahora, tú a lo tuyo y yo a lo mío”, le dice Manuel antes de dar por finalizada la conversación.

