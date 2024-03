Los amores y desamores de Entre Tierras: estas son las historias que nos han conquistado

Si hay algo que nos ha enganchado de Entre Tierras son sus historia de amor y desamor. María y Manuel, María y José, Justa y Manuel... son muchas las tramas que estamos viviendo en la ficción y cada una de ellas tiene algo diferente.

Al igual que en la vida no todos son correspondidos de la manera en la que nos gustaría. Repasamos todas las historias de amor de Entre Tierras ¿cuál es tu favorita?

María y Manuel: un amor a fuego lento

La historia de María y Manuel no empezó con buen pie. Un matrimonio forzado, obligados a vivir bajo el mismo techo sin conocerse. Ella pensando en otro hombre. Él anclado a su primera mujer desaparecida en extrañas circunstancias.

Lo que estaba claro es que se sentían atraídos el uno por el otro y poco a poco fueron rompiendo esa distancia que los separaba. Los dos dejaron atrás el pasado para construir un nuevo camino juntos. A pesar de todos los obstáculos que tienen y todas las personas que quieren separarles, María y Manuel están superando todo juntos.

María y José: el pasado siempre vuelve

María ha estado entre dos hombres. Al principio vimos cómo María estaba enamorado de José, su primer novio que se marchó a Alemania para buscar una nueva vida. Él nunca dio noticias, y regreso en el momento más inesperado.

María ya estaba casada y estaba empezando a sentir algo por Manuel cuando José apareció para cambiarlo todo. Su regreso le valió para darse cuenta de que ya no sentía lo mismo por él y cerrar esa herida.

Manuel y Justa: una relación clandestina

Justa está enamorada de Manuel, pero su amor no es correspondido. La mujer viuda y sin poder cumplir su deseo de ser madre, ha tenido que conformarse siempre con llevar con Manuel una relación secreta.

Él solo la usaba para olvidarse del resto del mundo, ella quería compartir su vida con él. Hasta que llegó María y Manuel empezó a sentir algo por la almeriense. Justa vio en María una intrusa, capaz de arrebatarle su vida.

Justa se deja guiar por José cuando este aparece en el pueblo para destruir el amor entre María y Manuel.

Claudia y Gabi: un amor de toda la vida

Si hay una historia que nos ha gustado desde el principio es la historia de Claudia y Gabi. Un amor de esos de toda la vida, de los que ya apenas quedan. Ella se quedó embarazada y él siempre ha respetado sus decisiones.

Los dos han tenido que superar muchas cosas juntos, pero siempre lo han hecho unidos. Son novios, amigos y familia. Y se quieren por encima de todo.

Guillermo y Custodio: el deseo lo puede todo

La historia de Guillermo y Custodio la hemos visto desde el comienzo. Cuando Guillermo se muda a La Mancha conoce a Custodio, pero es la novia de este quien se fija en él. Un día se quedan a solas y la pasión habla por sí sola.

Pero recordemos que estamos en una serie de los años 60 y que dos hombres no estén juntos no está bien visto. Custodio no quiere que nadie sepa su historia y aunque al principio se niega, poco a poco se da cuenta de que no puede reprimir las ganas de estar con Guillermo.

¿Cuál es tu historia favorita de Entre Tierras? No te pierdas el jueves los últimos capítulos en Antena 3.