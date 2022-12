Tristán le pide una cita a Candela

Francisca no quiere morir. Raimundo comprende que casi lo engaña de nuevo. No saben qué pasará. Don Anselmo intenta hacer recapacitar a Francisca para que no se vengue de Raimundo. Olmo necesita a Federico y pide a Francisca que decida qué piensa hacer con Raimundo.

Pía siente las primeras patadas de su bebé. Roque aparece a tiempo de compartir este momento. Roque confiesa a Candela que está preocupado por el comportamiento de Fernando.

La reacción de Olmo tras negarse Soledad a marchar con él preocupa a la chica.

María asegura a Mariana que Fernando es comprensivo y entiende que no hayan consumado. Fernando procura “marcar” el territorio ante Gonzalo tras una reunión benéfica.

Tristán está a punto de ceder a su impaciencia e intentar localizar a Aurora.

Tristán no quiere remover lo sucedido con Candela y prefiere dejarlo correr. Gonzalo se desespera. Emilia aconseja a Tristán que no se quede solo y piense en su futuro. Gonzalo entrega a Candela una nota de su padre en la que la emplaza para hablar con ella. Tristán se dispone para ir a hablar con Candela, pero alguien llama a la puerta del Jaral. Rosario vuelve, muy alterada. Tristán se asusta y no es para menos. ¡Aurora ha vuelto!