Sixto dará un ultimátum a Prado

Severo convence a Sol para que salga a recibir a sus invitados. No hay por qué avergonzarse. Sol intenta integrarse y disfrutar de la fiesta pero no lo consigue. En cuanto puede, vuelve a su habitación. A quien sí busca Sol es a Lucas a quen reconoce que no se adapta ni se adaptará: su pasado la persigue.

En la habitación de Sixto, con Prado, los besos y las caricias suben de intensidad hasta que, afortunadamente, Emilia llama a Prado interrumpiendo el momento. Parece que Emilia ha pillado a Prado pero Sixto interviene y salva la situación.

Parece que el chico está molesto por cómo ha reculado Prado, le da un ultimátum, si no “confía”, es mejor dejarlo.

Francisca ha de incurrir en un gasto que puede suponer su ruina definitiva.

Lucas admite que Inés puede estar muy enferma. De momento hay que ser cautos y discretos.