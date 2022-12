AVANCE CAPÍTULO 1208 | 'EL SECRETO DE PUENTE VIEJO'

Severo invita a Eliseo a vivir en La Quinta para tener cerca a su hermana

Severo parece decidido a salvar a Sol. No aclara a Candela qué pretende ni cómo va a conseguirlo, pero cuando se junta con él para llegar a un acuerdo, le invita a vivir en la Quinta. Severo afronta su responsabilidad y confiesa a Lucas el acuerdo al que ha llegado con Eliseo, algo que el médico no se toma nada bien: al menos así Sol estará con ellos y no fuera de casa.