Raimundo visitará a Francisca

Olmo se niega a asumir el encargo de su hijo. Fernando lo echa con cajas destempladas. Don Anselmo no consigue averiguar qué quería Fernando de su padre. Olmo le pide más libertad.

Isidro intuye que su hermano ha ido a Villamanrique en busca de Paula. Insiste en no contar la verdad a Rita.

Pedro e Hipólito se las prometen muy felices con el campeonato de futbolín que se venía preparando de un tiempo a esta parte y que deciden van a ponerle el nombre de ‘Tristán Montenegro’.

Instalarán el futbolín en la casa de comidas. Alfonso, que en principio iba a jugar con Tristán, se presentará en pareja con Terence y parece una férrea competencia para el resto. Mauricio también confiesa su pesar por no participar en el campeonato y don Anselmo se ofrece como pareja.

María se siente superada: Francisca, Fernando, el embarazo y Tristán. Sólo lo confiesa a Mariana. Raimundo visita a Francisca, la odia tanto que se alegra de verla así, al menos eso dice.

Conrado intenta tender puentes con Gonzalo, aunque no lo consigue. Gonzalo no disimula que no le cae bien.

Mariana confiesa a las chicas que ha recibido un ramo de flores. ¿Quién será su admirador secreto?

Pedro trae noticias inquietantes: Ricardo no se suicidó ni atentó contra Tristán. Jacinta aprovecha la oscuridad de la noche para incendiar el Jaral.