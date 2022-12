Olmo se mudará a La Casona

Tras ver como Pepa y Tristán mantienen las distancias, Olmo explica que se muda a la Casona; parece dispuesto a todo para conseguir recuperar a Soledad. Soledad se reconcilia con Juan y le hace partícipe de su nueva estrategia ante Olmo y Francisca.

Pepa no perdona lo que considera una traición y un engaño de Tristán. Pepa no acepta las disculpas de Tristán. La ha engañado y ya no confía en él.

Fernando no entiende la razón por la que su madre traga con todo lo que Olmo pide. No le gusta él, no le gusta esta casa y empieza a tener miedo.

La doctora confiesa a Francisca que espera un hijo de Tristán. Francisca hace público que Gregoria espera un hijo de Tristán. ¿Qué pretende la señora?