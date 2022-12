'Mejor morir que estar lejos de la persona amada'

Tristán ha ido a buscar a Pepa porque no ha vuelto de buscar medicinas para Soledad.

Tristán la encuentra en una choza empapada y dolorida y el soldado intenta ayudarla y darle calor. Por eso se ofrece a abrazarla para que no pase frío.

Pepa: Ya me has abrazado una vez, no pasará nada por otra

Tristán: ¿Qué yo te he abrazado a ti? Si fuiste tú quién...

Pepa: Bueno está bien, que me voy a quedar tiesa en el sitio...

Tristán abraza a Pepa cuidadosamente.

Tristán: Gracias, gracias por arriesgar tu vida por salvar a mi hermana

Pepa: No lo merezco, al contrario yo hice que enfermará como parte de un plan para que huyera con Juan.

Tristán la mira desconfiado

Pepa: ¿Por qué me miras de ese modo?, ¿Acaso me odias por lo que he dicho?

Tristán: Al contrario, ahora que te tengo cerca por fin comprendo a mi hermana, comprendo que es mejor morir que estar lejos de la persona que más amas en el mundo.

Y ambos se fundoen en un apasionado beso.

¿Te ha gustado el beso entre los protagonistas?