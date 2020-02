Deseo desmedido: las escenas más pasionales con las que te enamoraste en 'El secreto de Puente Viejo'

Tristán y Pepa

Ellos fueron una de las primeras parejas con los que los seguidores comenzaron a morir de amor. La historia de Pepa y Tristán atrapó a millones de espectadores que lloraron y amaron a la vez que los protagonistas. Ambos nos dejaron escenas memorables que siempre estarán en nuestros corazones.

María y Gonzalo

La historia de un cura que se enamoraba de una vecina de Puente Viejo causó furor. El amor por María era tan fuerte y verdadero que colgó los hábitos por vivir su amor libremente. Finalmente consiguieron formar una bonita familia.

Emilia y Alfonso

Emlia y Alfonso eran una de las parejas más longevas de Puente Viejo. Desde que sus vidas se cruzaros sabían que estaban hechos el uno para el otro. Aunque el destino no se lo puso nada fácil, su amor pudo derribar todas la barreras y afianzaron un matrimonio sólido basado en la confianza y cariño.

Saúl y Julieta

Tuvieron que luchar contra viento y marea por su amor. Fueron muchos los que se interpusieron en su camino, pero su pasión derrotó a todos los adversarios.

Isaac y Elsa

Antonila hizo de sus vidas una pesadilla: a través de sus mentiras consiguió distanciar a su amor de Elsa, pero finalmente el verdadero amor triunfó. Elsa e Isaac sellaron su amor con un 'Sí, quiero' y abandonaron el pueblo para vivir su historia en libertad.ç

Prudencio y Lola

Aunque en un principio parecía que no estaban destinados, el amor les hechizó. Prudencio y Lola se enamoraron locamente y lucharon hasta el final por su historia.

Matías y Marcela

Su matrimonio pende de un hilo. Las infidelidades de ambos han dañado su relación y nada es lo que era. Los jóvenes que se enamoraron hace años parece que han cambiado, aunque la unión por su hija les mantiene la llama encendida... ¿Volverán a ser dos tórtolas que se besaban a escondidas?

Fe y Mauricio

Si tenemos que hablar de una relación basada en la plena confianza y amor sin medidas esa es la de Fe y Mauricio. El pasado de Fe y el compromiso de Mauricio con una mujer a la que no amaba fueron uno de los detonantes de que su relación no consiguiera consolidarse, pero al final el amor triunfó. Sin embargo, el final no fue el esperado...

Adolfo y Marta

Se aman a escondida. Adolfo y Marta no pueden estar juntos, aunque no pueden contener los sentimientos el uno por el otro. Adolfo está comprometido con su hermana, pero sus amor por Marta le quema por dentro. Todo puede ocurrir en Puente Viejo...