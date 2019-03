Prudencio a Saúl: "Eres un iluso si crees que Francisca va a aceptar tu relación"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.674

Saúl no para de darle vueltas a la dura propuesta de doña Francisca, el joven quiere continuar con Julieta pese a quien le pese, pero Prudencio le aconseja no contrariar a la señora. Esta idea no cabe en la cabeza de Saúl: "No pienso separarme de la única mujer que me he enamorado, Francisca no es nadie para decidir sobre mi vida". ¡El muchacho está dispuesto a dejarlo todo si la Montenegro no acepta su relación!