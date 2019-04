MEJORES MOMENTOS 'PUENTE VIEJO' | CAPÍTULO 1479

Matías e Ismael hace tiempo que no se llevan bien, pero la última disputa ha venido de una mentira de Ismael para avergonzar a Matías, que no ha cumplido con su parte en las tareas, y aunque él clama que no se le había avisado, Ismael demuestra que no es así. Matías se va muy enfadado de la sorpresa.