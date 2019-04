MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.707

Saúl no puede aguantar ni la mera presencia de su hermano tras lo ocurrido con Julieta. Prudencio le ha hecho llamar para hablar a solas con su hermano. El encuentro entre los hermanos acaba sacando el lado más violento de Saúl al no soportar que Julieta ya no le ame a él. ¿Cómo terminará este enfrentamiento?