Julieta se lanza a los brazos de su abuela y se sincera con ella

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1882

Julieta se encuentra triste porque no sabe en quién confiar dentro de La Casona. Raimundo no deja de pelearse con Fernando y desconoce si Mauricio puede serle de gran ayuda. Por eso, esta vez cuando ve a su abuela no la rehuye. Se abraza a Consuelo para su sorpresa a pesar de que deben de mantenerse distantes, al menos por el momento.