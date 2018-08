MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.900

La conversación de Isaac con el padre de Elsa le ha hecho pensar en si la decisión de casarse con Antolina es la correcta. Sabe que, una vez, más le está haciendo daño a su verdadero amor y no puede consentirlo. "Un error no se puede arreglar con otro", confiesa Isaac al hacerle ver a Antolina que no puede casarse con ella.