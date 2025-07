Seyran acusa a Kaya de tener un plan sucio con İfakat y le exige que deje a Suna en paz

Seyran ha ido a hablar a solas con Kaya. Necesitaba pararlo todo antes de que fuera tarde. Le ha dicho que no se fía de él, que algo no encaja y que no cree que sea el hombre adecuado para Suna.

Kaya ha intentado defenderse, pero Seyran ha sido clara: “No quiero que te cases con mi hermana”. Está convencida de que esconde algo.

La tensión ha ido creciendo hasta que Kaya ha soltado algo que lo ha cambiado todo: “¿Te enseño cómo pasó? ¿Te enseño cómo la besé?”. Seyran le ha dado una bofetada por irrespetuoso.

Justo en ese momento ha entrado Suna, viéndolo todo. Seyran, desesperada, ha intentado explicarse: “Este hombre está jugando con nosotras. Es un mentiroso. Un psicópata”.

Pero Suna no ha querido escucharla. Ha mirado a Kaya y ha decidido creerle a él. Ahora, está convencida de que Seyran no quiere que sea feliz ni que se convierta en una Korhan.

¿Y si Seyran tiene razón? ¿Conseguirá proteger a su hermana o ya es demasiado tarde?