MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.919

Catalina ha comentado a Gracia las ventajas de dar a luz en los Alpes, está convencida de que el dolor se reduciría muchísimo. Gracia lo tiene decidido, quiere tener a su hijo fuera de Puente Viejo y le comenta a Hipólito su decisión. Él no está convencido de que sea la mejor opción y se niega a irse tan lejos. Desesperado, intentan chantajear a Catalina para que le ayude a que Gracia se quite esa idea de la cabeza, pero la mujer no está dispuesta a meterse en disputas entre parejas. ¿Conseguirá Hipólito que Gracia cambie de opinión?