MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.517

Carmelo no le ha contado a Garrigues cuáles eran las verdaderas intenciones de los aparceros. Sabe que le ha ocultado información y no le ha dicho todo lo que sabía. Ante esto, Cristóbal llama a Onésimo para hacérselo saber. Ahora desconfiará de Carmelo y no volverá a creer nada de lo que salga de su boca.