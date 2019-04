Fe, la única mujer que puede acceder a la fortuna de Mauricio

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.710

Tras haber adivinado que en la caja fuerte que Mauricio tan bien conservaba solo había papeles, Vicente ha descubierto que solo Fe Pérez puede acceder a la preciada fortuna. Nazaria, que no se esperaba este improvisto, se queda sin palabras al no comprender cómo una mujer con la que no está casada sea la propietaria de su fortuna.