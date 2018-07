Elsa pone a Antolina contra las cuerdas con una dura pregunta

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.874

Elsa está muy preocupada por Antolina, ya no es la misma de siempre, está continuamente ausente y no la ve feliz. Pregunta insistentemente el motivo por el que se comporta de esta manera, pero Antolina no para de poner excusas, no dice la verdad. Después de hablar con Marcela, Elsa saca sus propias conclusiones y pregunta directamente a Antolina si ha pasado algo entre Isaac y ella.