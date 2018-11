MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.947

La joven ha encontrado una casa en ruinas y está dispuesta a convertirla en su nuevo hogar con tal de no marcharse de Puente Viejo. Tiene que quedarse en el pueblo a pesar de todo lo que ha ocurrido y de que no le queda ningún amigo. Don Anselmo intenta convencerla de que ese no es su lugar y descubre qué es lo que quiere demostrar.