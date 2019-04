Beatriz llora la dura situación de su padre

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1445

Vivo pero dolorido, Hernando vuelve a Los Manantiales para ser cuidado por su esposa e hija. A pesar de no recuperar la conciencia y seguir en una situación poco agradecida para su familia, Hernando sigue luchando desde su interior. Beatriz no sabe como enfrentarse a la vida si su padre ya no está con ella. Lo mismo le ocurre a Camila que, con la situación que vive con Néstor, necesita a su esposo más que nunca.