MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.949

Antolina no se puede creer lo que está escuchando. Isaac quiere que Elsa comparta techo con el matrimonio, pero ella parece que no está dispuesta a asumirlo. La joven no volverá a servirla y solo asume su estancia en la casa si le ayuda en las tareas del hogar. ¿Cómo será la convivencia entre los tres?