AVANCE | CAPÍTULO 1.662

Adela recibe una llamada de su hijo Ulpiano desde el extranjero y aprovecha para darle una gran noticia: se ha vuelto a enamorar. A pesar de no tener esperanzas en volver a hacerlo, Adela no se explica cómo ha podido llegar a sentir tanto amor por un hombre que no sea el padre de su hijo. ¿Cómo se tomará Ulpiano la noticia?