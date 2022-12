Hipólito sabe donde está Quntina

Luis avisa a Soledad de que Mariana sospecha. Soledad se encargará de que no se entrometa. oledad se despide de Rosario y Tristán. No quiere que nadie la acompañe a la estación. Soledad entrega a Mariana una carta para Tristán que le hace jurar por la memoria de Juan que no entregará hasta pasados unos días.

Olmo se marcha de cacería a la sierra para no enfrentarse a la marcha de Soledad, o eso dice.

Francisca contrata a un abogado para asegurarse de que Gonzalo es condenado. Éste es Jiménez, con fama de despiadada que en un primer Jiménez interrogatorio a María ya da una primera pincelada de su capacidad para retorcer la realidad. Jiménez está sorprendido por la defensa que María hace de Gonzalo. Fernando responde a las preguntas de Jiménez. Dice tener algo que puede ayudarle.

Tristán acusa a su madre de lo que sucede con Gonzalo y a punto está de revelar su identidad. El juez propone incoar un procedimiento abreviado y urgente. Gonzalo acepta, seguro de su inocencia. Marcial hace ver a Gonzalo que se ha equivocado aceptando el procedimiento urgente. Gonzalo no es del todo sincero cuando le pregunta si hay algo más que deba saber.

Candela intenta impedir que Roque se enfrente al rechazo de Pía, y lo consigue.

Raimundo no ha tenido noticias de Francisca. El silencio de la señora lo tiene confundido. Francisca termina por acceder ante la insistencia de Emilia y María: Aceptará ver a Raimundo.

Hipólito ha investigado en los restos del campamento de feriantes con las pistas que ha conseguido. Hipólito ha descubierto el paradero de Quintina.

El Juez comienza el interrogatorio a Gonzalo y el sacerdote defiende su inocencia. Jiménez hace añicos la de defensa de Marcial y Gonzalo acusándole de intentar coaccionar a María.