María opta por volver a callarse y no sólo no confiesa, sino que termina atacándole. ¿Cómo puede ser tan frío? Fernando confiesa a su padre que empieza a dudar si la historia de amor entre Gonzalo y María no habrá existido sólo en su cabeza.

Fernando ha investigado y se ha enterado de lo sucedido con Roque y Pía. Abronca a su padre y decide despedir a Roque. Fernando plantea a Francisca su intención de despedir a Roque. La señora blinda a su encargado. Fernando no duda en culpar a su padre para salvar su imagen ante la señora.

Don Celso presiona a Gonzalo haciéndole ver que percibe sus dudas.

Hipólito presenta a Quintina a sus padres pero no encuentra la oportunidad para decirles quién es. Hipólito no llega a contar a sus padres el origen de Quintina, pero éstos lo descubren al ver cómo la saludan los artistas circenses que desfilan. Pedro y Dolores intentan que Hipólito recapacite y valore la diferencia social como un obstáculo insalvable entre Quintina y él. Se equivocan. Hipólito está enamorado hasta la médula.

Francisca da al traste con las ilusiones de Raimundo y le avisa que no podrán acelerar la boda tanto como afirma que le gustaría. Raimundo no tiene más remedio que asumir que la situación cada vez es más incierta, pero sigue negándose a que su yerno vaya a la Guardia Civil.

Tristán dice admirar a Candela y ésta le hace ver que ella también se ha fijado en su buen corazón.

Mariana empuja a María a salir de dudas haciéndose una prueba casera de embarazo.