Mauricio a Fe en su séptima carta: "Has dejado un rastro en todos los rincones de Puente Viejo"

Mi querida Fe,

Me he tenido que esconder en el despacho de la señora. Doña Francisca ha bajado al pueblo con Don Raimundo, así que he aprovechado para escribir esta carta. Nazaria no dejaba de atosigarme. Yo creo que sospecha, Fe. Sospecha que te estoy escribiendo estas cartas que con tanto desvelo y tanto amor te mando.

Ya sé que no quieres saber nada de ella, pero no voy a dejar de reiterarte que nunca la querré. Mi corazón es tuyo, Fe, y sólo tuyo. Nunca quise casarme por poderes, Fe. Confío en que lo sepas. Doña Francisca manipuló la situación, consiguió que aceptara algo que nunca debería haber aceptado. Ahora cuando estás tan lejos lo sé.

Te reconozco lo que hice, Fe. Te reconozco mi error… Ahora, por favor, detén en mí esta agonía que me provoca tu ausencia. Vuelve. Vuelve a Puente Viejo. Necesito verte, Fe. Necesito saber qué estás bien. ¿Por qué no lo haces?

Aquí tienes amigas que te aprecian en gordo. Emilia, Gracia, Marcela… Si volvieras, no tardarían en darte la bienvenida. Siempre fuiste querida por todos. ¿No te valen ya todos los años que pasaste aquí? ¿Tan poco significan para ti? ¡Ay, mi Fe! Te habrás ido, pero has dejado un rastro que permanece en todos los rincones de este pueblo.

Por eso, vuelvo a implorarte: ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!

Aquí te esperará este humilde capataz, dispuesto a reconocerte que fui el más torpe de todos los puenteviejinos. Las veces que quieras, una y mil veces más. Pero vuelve, te necesito.

Tu Mauricio, que te adora, y no te olvida.