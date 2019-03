Mauricio a Fe en la novena carta: "Noto tu ausencia cada instante del día"

Mi querida Fe,

Perdón si esta carta te llega sucia, con manchas de tierra, pero he aprovechado un descanso en mi faena para escribirte estas líneas. Muchas veces este es el único momento del día que tengo para mí. Por eso, ahora me encuentro en un rincón apartado de la parcela, lejos de los hombres, sobre una roca enfrascado en esta carta, esperando a que estas palabras que ahora te escribo conmuevan tu delicado corazón.

Y es que no hay minuto del día en el que no me acuerde de ti, Fe. Ahora mismo parece que te estoy viendo andando por el camino. ¿Te acuerdas de cuando venías cuando el sol estaba alto con algo de manduca para calmar mi apetito y con una tinaja de vino para saciar mi sed? Me alegrabas el día, Fe.

No me malinterpretes, Fe. Tengo al señorito Saúl en alta estima, pero él no está acostumbrado a lidiar con unos desagradecidos que no soportan las cargas de un trabajo duro y bien hecho. Si supieran la generosidad que ha tenido Doña Francisca con ellos, otro gallo les cantaría. Por eso, soy yo el que tiene que ponerles en vereda.

Y así paso los días, poniendo a todos los hombres en su sitio, Fe. Sin una risa, sin una gracieta de las tuyas, sin la luz que tú me dabas.

Ya sé que no quieres escribirme, pero te agradecería en gordo recibir alguna carta tuya.

Tu Mauricio, que te adora, y no te olvida.