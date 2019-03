Severo dará plantón a Francisca

Alfonso confiesa a Emilia su frustración y dolor por lo que pasó en el pasado con Severiano, y ella no consigue consolarle.

Aunque la Doña ha quedad con Severo, Carmelo aparece para excusar a su jefe por no poder asistir a la reunión y Francisca tiene que tragar. Más tarde descubrimos que ha sido un plantón premeditado, pues Severo confirma a Carmelo que éste no será el último aplazamiento que imponga a Francisca.

Candela exige a Inés que se sincere. Ella confiesa la realidad de forma cruda: se está muriendo. La chica impone silencio, no quiere que Bosco se entere si no es por su boca. Candela y Rosario ayudan a Inés a disimular. Bosco no detecta lo que sucede a su espalda.

Gracia pasa hambre y aprovecha unas sobras para saciarla, parece que va muy apurada de dinero. Dolores, con la ayuda de Pedro, intenta que Hipólito acepte parlamentar con Gracia. Él se niega.

Sixto finge estar interesado por la conversación de Prado, pero ni la escucha. Matías no puede con él.

Severo y Sol reciben a los primeros invitados de las meriendas que quiere organizar éste para integrar a su hermana en el pueblo, con la mala suerte de que uno de ellos la reconoce. Ella no sabe dónde meterse. Mientras, cuando Francisca y Raimundo salen ya hacia la Quinta, Carmelo vuelve a excusar a Severo.