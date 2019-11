En el próximo capítulo…

El plan de Marta ha salido perfecto y Adolfo la sorprende como ella espera, besándose con Ramón. Se marcha de allí indignado, mientras Marta intenta frenar el ímpetu de su primo que esta desconcertado por lo sucedido. Carolina informa a Rosa que Adolfo tiene a otra, no sabe decirle quien, pero confirma sus sospechas.

Marta detalla a Manuela lo sucedido y ésta le consuela, todo ha salido como pretendía, ahora le toca dar explicaciones a Ramón, pero el primo, no las necesita. Está tan entregado a ella que no le afecta el hecho de que se haya aprovechado, está encantado y se pone a su disposición.

Don Ignacio organiza una comida de despedida en La Casona para todos los obreros y recibe una carta de la Marquesa confirmando lo hablado, no vende las minas. Adolfo se presenta en La Casona y exige que Marta le explique lo sucedido, no cree que el beso que se dieron fuera fingido y cree que ella, intenta protegerse de algo, de ahí el desliz con su primo. No saben que Rosa escucha horrorizada su conversación.

La Marquesa se ve forzada a explicar a Tomás que el dinero que asoma en la valija será destinado a intentar comprar La Casona y se enoja con su hijo al sugerirle utilizar parte de ese montante para aliviar los problemas que acechan a la mina. Doña Isabel, implacable, le replica que invertirá en ella los beneficios que dé y no otros. Adolfo, tras el chasco con Marta, se desahoga en timbas nocturnas.

Francisca amanece contenta y transmite a Antoñita su entusiasmo, solo piensa en la posible compra de La Casona. Adolfo cuenta a su hermano el desagradable encuentro con Marta y su desahogo posterior en las timbas de la zona y Tomás, su frustración al sentirse a merced de Marcela y sus tribulaciones maritales.

Alicia presiona a Matías, intuye que se le escurre y le apremia para que se explique. El de Castañeda le cuenta su confusión, el freno que le impide abandonarse a ella; le inquieta la falta de padre que su hija reclama y Alicia escucha, tragándose su malestar.

Dolores aprovecha para contar a Matías la bronca de Alicia y su mujer y éste, intenta que Marcela le detalle lo ocurrido. La posadera le asegura que Alicia le provocó y ella se limitó a proteger su matrimonio, algo que lamenta ya que sabe qué hace aguas.