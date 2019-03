Ramiro intentará desenmascarar la farsa de Hortensia y Benedicto

Candela se confiesa enamorada delante de Severo y sus invitados. Cuando termina, sale huyendo a toda prisa. No conforme con no haber podido hablar por teléfono con Candela, Severo se presenta en El Jaral. Lucas visita a Candela para mediar a favor de Severo. La dulce confitera se mantiene firme. No quiere verlo.

Sol lleva a Candela hasta la confitería y allí se cuela Severo, que consigue explicarse por fin.

Raimundo accede a verse con Francisca, pero se mantiene firme en su negativa a volver con ella. Francisca necesita conseguir el perdón de Raimundo y acude a don Anselmo para que le ayude.

Bosco comunica a Rosario que Berta se marcha y ésta intenta adelantar esa partida todo lo que puede. Rosario presiona a Bosco y Berta para que le cuenten qué ha pasado, pero sus intentos caen en saco roto.

Lucas visita a Rosalía, con la que también queda en paz. Les une la natural tristeza por la ausencia de Casimiro.