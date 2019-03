Raimundo impedirá el desahucio de La Casona

Emilia se prepara para la cena sorpresa que ha organizado para Alfonso mientras Mariana y Prado se afanan en ayudarla. Todo está listo para dar la sorpresa a Alfonso, pero éste no parece estar por la labor, quien no sólo no aprecia el esfuerzo, sino que se va con su hermano.

Severo y Carmelo se encuentran en la plaza y terminan discutiendo delante de todo el mundo.

Ramiro reacciona a la defensiva cuando Matías propone ir al cine fuera de Puente Viejo y el chico no entiende por qué…

Francisca visita a Bosco y tiene un detalle con Beltrán cuando se cruza por casualidad con Candela. Ésta y Rosario y intentan juntas que Bosco recapacite respecto a Francisca, pero no lo consiguen. Para cuando la doña vuelve a casa, unos funcionarios vuelven dispuestos a echarla de allí. Entonces, Raimundo aparece para impedirlo.

Francisca acude a la plaza a reunirse con Hortensia, la mujer que ha venido a hacer el catastro, y Emilia descubre que Alfonso está con ella. A Emilia no le gusta la forma en que Alfonso se comporta con Hortensia aun siendo sólo una intuición.

Sol va a visitar a Lucas y lo presiona hasta que no tiene más remedio que contarle la verdad.