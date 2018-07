Olmo no se casará con Soledad

Pepa tiene que hacer un viaje. Viene a despedirse, por si no regresara a tiempo de asistir a la boda. Gregoria está convencida de que el viaje de Pepa fue una excusa para no ir a la boda. Lo que no saben es que Pepa va al encuentro de Zamalloa y no sabe cuándo regresará.

Manuel pide cautela a María Cristina respecto a Paquito. Ella asegura que lo tiene todo bajo control. Rosario ataja y va donde Paquito directamente a preguntarle cuáles son sus sentimientos hacia Mariana. Paquito aparenta indiferencia.

Gregoria se pone mimosa y Tristán termina sucumbiendo a sus insinuaciones amorosas.

Pepa descubrirá el verdadero paradero de Leonor Cenicientos, y una vez tenga la información, advertirá a Zamalloa que nunca olvidará cómo falseó el veredicto de la muerte de su madre jurando que un día le hará pagar por lo que hizo.

Olmo, que venía de un tiempo a esta parte tratando de sonsacar a Soledad su esterilidad, deja de disimular: anuncia a Soledad que no piensa casarse con ella.

Cómo cayó la maceta tan cerca de Alfonso es un misterio… Francisca está impedida para realizar cualquier movimiento, así Emilia sale en su defensa, está pasando de castaño a oscuro que juzguen a la Montenegro a la ligera. Francisca estará agradecida por esa defensa, pero al quedarse sola se descubrirá que Francisca… ¡camina!