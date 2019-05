Avance 'El secreto de Puente Viejo': María empieza a recuperar la consciencia

Avance capítulo 2.078

Francisca no se fía de Carmelo, menos cuando teme que el objetivo fuese ella misma. Más tarde, Francisca y Mauricio hablan de Severo, y Raimundo le pide que no siga su ansia de venganza. Irene también sospecha de Severo y contagia su preocupación a Adela; no es para menos.

Zabaleta acude donde Matías porque el chico no ha pasado por el dispensario para hacer seguimiento de su herida, y el médico parece preocupado.

Isaac se niega a que Elsa se marche y procura darle razones para que se tome su tiempo. A la par, el chico interroga al sargento sobre los contactos que Elsa pudo mantener en la cárcel.

Lola habla con Prudencio y justifica su actitud fría y la distancia que ha mantenido hacia él, tenía miedo a que pensara que quería ofrecerse a él como en su momento pensó para saldar la deuda. Como consecuencia, Lola cambia de actitud totalmente con Prudencio, se le nota mucho más relajada tras la conversación.