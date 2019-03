Inés vuelve a la Casona y Fe la descubre

Inés consigue imponer sus condiciones y Francisca y Amalia no tienen otro remedio que aceptarlas: el trabajo será remunerado y cuando termine le dejarán marchar sus cortapisas.

Alicia se queda a solas con Conrado y le explica que sólo alberga buenas intenciones hacia su hijo. Cuando éste le relata las buenas intenciones de su ex prometida, Aurora no puede contener su rabia, no puede entender que, otra vez, se deje embaucar tan fácilmente.

Mariana no acepta las explicaciones de un sorprendido Nicolás y termina marchándose a casa de su hermano, profundamente herida. Nicolás pide a Alfonso y Emilia que le dejen hablar con Mariana para pedirle una oportunidad que ella no le quiere dar. Doña Fuensanta, la madre de Nicolás, vuelve y termina pidiéndole a su hijo un encuentro para conocer mejor a Mariana.

Carmelo se entera que Sabina ha despedido un lacayo y monta en cólera exigiéndole que rectifique. Sabina no rectifica y Carmelo pide a Severo que intervenga poniendo orden, pues cree que ella no tiene derecho a despedir a nadie; él decide escucharla primero.

Emilia vigila a Raimundo que redacta una nota, supone, para devolver el regalo a Francisca.

Inés oye un ruido fuera de la casa. ¡Alguien la acecha desde el exterior!