Inés se sincera con Candela

Inés explica a su tía casi toda la verdad de su situación y esta agradece su sinceridad y reitera su oferta de ayuda.

Gonzalo llama antes de coger el barco para despedirse una última vez antes de su partida. Raimundo viene a ver a sus nietas. Lamenta no haber podido ver a Gonzalo antes de partir. Aurora se enfada con María porque no le dijo a Gonzalo que había visto a su madre. María, a espaldas de Aurora, les cuenta a Rosario y Candela cómo la ve: no se comporta de forma normal.

Aurora protesta por el trato que le dispensan y ellas le hacen ver que lo merece por lo rara que está. Aun así, la chica vuelve a juntarse con Bernarda, a quien enseña una foto de su madre; Bernarda reacciona con sorpresa absoluta.

Conrado tiene problemas con el inversor, pero no quiere que su novia lo sepa. Aurora discute con Conrado porque también él le oculta información.

Emilia está dispuesta a ayudar a Ramona pero no eternamente. Quintina lo escucha. Quintina cree que hay que ayudar a Ramona, Dolores quiere rematarla.

Emilia hará una fiesta para celebrar el regreso de Raimundo y dar la bienvenida a Matías.