Inés morirá en brazos de Bosco

Capítulo 1133: lunes 10 agosto

Francisca explica a Raimundo que va a perder La Casona. Él se resiste a aceptarlo y rendirse. Hipólito confiesa a Emilia cómo escuchó que Francisca hablaba de perder La Casona.

Sol ha recapacitado durante la espera y se reafirma con Severo en su intención de marcharse. Así, él responde que por nada del mundo la dejaría marchar sola una vez que le ha encontrado; se irán juntos.

Mariana pone sobre aviso a Emilia y Prado de la actitud derrotista de Alfonso, ¿qué le sucede a su hermano? Prado y Matías ponen en común lo que les han contado Alfonso y Emilia y se preocupan por ellos, parece que la relación está muriendo sin remedio.

Candela, Rosario y Bosco son espectadores de la decadencia de Inés. Disimulan su profunda tristeza mientras Inés se va acostumbrando a su nueva situación en la silla de ruedas. La chica pide confesión a don Anselmo.

Capítulo 1134: martes 11 agosto

Inés confiesa sus pecados y don Anselmo la absuelve. Inés sonríe agradecida, puede morir en paz. Y así, empieza con una ronda de despedida de aquellos a los que quiere. Comienza con Prado y Matías, a quienes dice que se alegra de que su hijo vaya a estar cerca de ellos. También escribe la última anotación en el cuaderno de su hijo.

Severo informa a su amigo Carmelo de que ha decidido trasladarse con Sol a Madrid. Le ofrece seguir en Puente Viejo y ocuparse entre los dos así de los negocios. Candela también se lleva una gran (y desagradable) sorpresa al enterarse de que Severo también se va. No es la única que pierde, Lucas lee con suma tristeza la carta de despedida que Sol le ha escrito.

Emilia está impresionada por lo mal que vio a Francisca ante la posibilidad de perder La Casona. Y así es, y es que a la par Francisca se enfrenta a Severo, acusándolo de ser el causante de su mal y amenazando con vengarse. Por fin llega Raimundo, pero trae mala cara. Francisca tiembla. ¿Han perdido La Casona?

Emilia y Alfonso reconocen que están mal y no pueden hacer nada por arreglarlo. ¿Es una nueva fase del amor?

Inés le pide a su marido un gran favor, quizás el último.

Capítulo 1135: miércoles 12 agosto

Francisca parece un fantasma, con incredulidad mira su casa, La Casona, icono de su poder, la que ha perdido por culpa de Severo. Don Anselmo reprueba la actitud de Francisca y montan un escándalo en la plaza; el amor no la ha cambiado.

Raimundo regresa con ánimos renovados. Puede que haya encontrado una solución a sus problemas.

Al borde de su marcha, Lucas no quiere perder a Sol, le gustaría hacer algo por retenerla. Y ella de pronto también parece caer en la cuenta de algo que Carmelo le dijo, y así Sol se presenta de improviso en el dispensario: no se puede marchar, no quiere separarse de él y se besan.

Inés recibe la visita y el cariño de todos. Suavemente, sin ser excesivamente obvia, se despide de ellos, pero todos tienen la sensación de que es su final. Y así, Bosco e Inés salen del Jaral: tienen algo importante que hacer. Él la lleva al lugar donde se conocieron y en el río Inés muere en brazos de Bosco, en el mismo lugar donde nació su amor.

Capítulo 1136: jueves 13 agosto

Lucas y Sol tienen un momento de expectativas y felicidad ahora que recién se han reconciliado pareja.

Bosco vuelve al Jaral portando en sus brazos a la difunta Inés. La noticia del fallecimiento de Inés llega a la casa de comidas y se expande como la pólvora, luto total por la muerte de esta joven que tenía toda la felicidad a su alcance.

El velatorio se organiza en un desconsolado Jaral que trata de aguantar el tirón en honor al chiquilla y a Bosco que troca su pena en rabia.

Francisca parece dudar de si asistir o no al entierro de Inés, pero Raimundo se marcha hacia el entierro y no permite que Francisca le acompañe.

Los Castañeda parten hacia el entierro de Inés sin darse cuenta de que alguien vigila a Prado.

Capítulo 1137: viernes 14 agosto

Matías aparece en el momento en que el desconocido va a abordar a Prado y lo impide sin saberlo. La chica nota una presencia pero Matías está seguro que no hay nadie “observando” a Prado. Lo cierto es que sí que hay alguien.

Sol explica sus motivos para anular el viaje a Madrid. Severo, como siempre, la apoya en lo que decida. Severo acompaña a Candela al Jaral y la pone al día sobre la anulación del viaje a Madrid pero en el fondo tienen claro que Sol no se ha ido por Lucas.

Y así es, Lucas recibe la visita de Sol, están enamorados y quieren que su relación llegue a buen puerto. Y a la par¸ Sol reconoce a Carmelo que tuvo mucho que ver con su decisión de quedarse. Serán buenos amigos.

La despedida definitiva de Inés es especialmente dura para Bosco, que no puede soportarlo y huye. Beltrán sigue inquieto. Ha perdido a su madre y echa de menos a su padre. Y es que no saben nada de Bosco. Otra que sufre es Francisca, sigue queriendo mucho a ese chico y le duele su pena.

Mientras Bosco calma su pena en lo más profundo del bosque, llorando a Inés como un animal salvaje.

Para terminar de rematar, unos funcionarios se presentan en la Casona con una orden de desahucio para Francisca y la echan con lo poco que puede cargar fuera de su propia casa.