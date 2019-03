No habrá cura para Inés

Capítulo 1123: lunes 27 julio

Francisca pide a Raimundo un poco de tiempo para pensar su pedida de matrimonio y darle una respuesta. Impresionada por la proposición, Francisca ordena a Mauricio dejar de seguir a Raimundo.

Inés se siente tan bien que decide que, en cuanto vuelva Bosco, saldrán a pasear juntos. Inés y Bosco pasean por la plaza; su recuperación es evidente. Todos se alegran.

Gracia se ha recuperado y se plantea desistir de su interés por Hipólito.

Severo consigue que Lucas le cuente la verdad sobre lo sucedido con Sol en la plaza: fue asaltada por un grupo de beatas que conocían su pasado como prostituta. Sol se sincera con Severo y le cuenta cómo se siente ahora que todos parecen conocer su pasado. Carmelo sabe de dónde partieron los rumores: de Francisca. Severo se presenta en La Casona y acusa a Francisca de estar tras los rumores que señalan a Sol.

Emilia sufre viendo penar a Prado y le exige que se sincere con ella.

Capítulo 1124: martes 28 julio

Francisca planta cara a Severo y le hace ver que no está acabada, en absoluto. Mientras, Sol sigue medio desubicada en Puente Viejo y su hermano tiene una idea: quiere darle la mitad de su empresa. Sol se niega.

Prado confiesa a Emilia que está mal porque se siente humillada, pero no por haber perdido el amor. Emilia no entiende por qué sigue triste si no estaba enamorada de Sixto. A Prado se le hunde el mundo bajo los pies al ver a Matías hablando con una chica guapa, ¿por qué?

Raimundo cuenta su familia la propuesta de matrimonio y la reacción es fría.

Frialdad entre Hipólito y Gracia, ambos esperan que sea el otro quien dé el primer paso.

Inés está respondiendo bien al tratamiento, pero según los médicos, no hay que cantar victoria todavía. Lo que sí hace es cantarle las cuarenta a Francisca.

Capítulo 1125: miércoles 29 julio

Sol no sabría qué hacer con tanto dinero, pero finalmente acepta la oferta de su hermano. Severo pone a trabajar a varios abogados para preparar la operación.

Pedro se irá fuera unos días para formalizar su inscripción en el PCE.

Francisca sigue pensando en la propuesta del abogado. Mientras, Emilia quiere que su padre recapacite, o al menos, que sea muy cauto respecto a la Montenegro.

Emilia y Mariana le cuentan a Hipólito lo que Gracia ha hecho por él y que tiene intención de irse. Hipólito toma una decisión. Besa a Gracia y le declara su amor, le pese a quien le pese.

Prado confiesa a Emilia que está enamorada de Matías, pero no puede decírselo, fue su confidente con lo de Sixto y no le daría ninguna credibilidad a su confesión si ahora le dijera que está enamorado de él.

Francisca acepta la propuesta de matrimonio de Raimundo.

Inés sigue respondiendo al tratamiento. Hace planes y se siente llena de energía. Así, comen todos juntos en familia por primera vez desde que se casaron. Llegan los médicos con los resultados.

Jueves 1126: jueves 30 julio

Según los médicos, Inés progresa lentamente, pero hay algo en su actitud que no encaja. Los doctores le cuentan a Severo la verdad: Inés se muere. Bosco sospecha que le están ocultando la verdad sobre Inés y exige saber lo que sucede.

Tras el "sí" de Francisca, momento de felicidad plena de la pareja. Por otro lado, y sin consultarlo, Francisca firma el contrato con el abogado que le hizo la propuesta leonina. Francisca oculta los papeles que ha firmado a Raimundo, y le comunica que no quiere casarse en Puente Viejo.

Prado está a punto de confesarle su amor a Matías, pero no lo hace.

Ni Hipólito ni Gracia se arrepienten de su besazo en público, al contrario: ¡lo repiten!

En la Quinta, Severo recibe la visita del abogado que viene a cambiar el nombre de las posesiones de Severo y que parece reconocer a Sol, quien se siente profundamente incómoda.

Matías y Prado van juntos a por caracoles, estrategia de Emilia para que pasen un tiempo solos, y la cosa funciona porque terminan hablando de sus sentimientos... y besándose.

Capítulo 1127: viernes 31 julio

Lucas explica a Bosco la verdad. Inés se muere y no pueden hacer nada por impedirlo. El doctor Novoa inyecta a Inés antes de marcharse. Él, Bosco y Lucas no dicen palabra de su estado. Inés hace planes de futuro sin ser consciente del trágico fin que se le acerca. Inés sufre un desmayo de forma inesperada.

Francisca explica a Raimundo sus razones para no querer a nadie de Puente Viejo en la ceremonia. Mauricio no entiende que Raimundo esté triste si va a casarse con la mujer que tanto ha querido, y claro, es por la falta de cariño de su familia en un momento tan trascendental para él.

En la Quinta despiden a los abogados. Sol ha vuelto a comprobar que su pasado le persigue. Lucas entra en la habitación de Sol. Ella lo recibe fría y distante: ¡no quiere volver a verlo!

Matías y Prado vuelven de buscar caracoles con una sonrisa enamorada en la cara. Están encantados y felices de estar por fin juntos.

Hipólito y Gracia pelan la pava sin importarles que les miren. Alfonso les llama la atención.