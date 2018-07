Gregoria pierde el hijo que estaba esperando

AVANCE CAPÍTULO 357

Pese a los esfuerzos de Pepa, Gregoria pierde el bebé que esperaba de Tristán. Pepa y Tristán se consuelan por no haber podido salvar el hijo que esperaba Gregoria. Gregoria se niega a recibir a Francisca. Pepa la echa del Jaral. Gregoria no aclara a Pepa las razones que tiene para no querer ver a Francisca.