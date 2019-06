Avance semanal 'El secreto de Puente Viejo: Un francotirador, desapariciones y una venganza doble

Capítulo 2095: lunes 10 junio

Raimundo teme la reacción de Carmelo, cree que va a acusar a Francisca, pero ella finge escandalizarse. Fernando aprovecha la coyuntura para sugerir que María y los niños se muden a La Habana, ya está acondicionada y resulta más segura. Raimundo, dado el peligro que acecha, acepta de inmediato y María también. Se marchan sin consultarlo con Francisca y cuando llega, monta en cólera.

Consuelo sorprende a Antolina en la casa de Isaac, pero esta simula que ha ido a limpiar. La primera no cree en su falsa modestia y Antolina se revuelve asegurando que reconquistara a su marido cuando Elsa mejore. Elsa recobra la conciencia. Sus amigos preparan la casa para su regreso, Está mejorando, pero falta una prueba definitiva que confirmará si está repuesta del todo.

Lola le cuenta a Prudencio como ha debido frenar a la chismosa de Dolores, cree que los rumores sobre ellos se propagaran y le preocupa, pero a él, no; de hecho quiere que vivan juntos, pero ella se niega, no quiere precipitarse. Lola está en la bodega, disfruta con sus sensaciones, pero recibe una nota de Francisca para verse; Prudencio la sorprende muy nerviosa.

Severo está preocupado, Carmelo no aparece y presiente que algo trama. Le encuentra, donde tuvo lugar el accidente, esperando el informe del mecánico, justo cuando encuentran que ese coche ha sido manipulado. Con ese informe, Carmelo está decidido a vengarse y todo apunta a Francisca como responsable.

Capítulo 2096: martes 11 junio

Lola despista a Prudencio aduciendo que el papel que tiene en la mano es una lista de tareas pendientes. Sin embargo, tiene que excusarse para ir a la cita y, a Prudencio, le resulta un tanto esquiva su actitud. Francisca tiene nuevas instrucciones para acabar con Prudencio y advierte a Lola que llegará un hombre a pedirle un préstamo, debe convencer a Prudencio de que acepte fiarle.

Tensa espera, todos pendientes de los resultados de las pruebas de Elsa; finalmente, los análisis son muy positivos: se desborda la alegría, mañana puede volver a su casa.

Francisca enfurece ante la marcha de María a La Habana; siempre han temido la amenaza de Carmelo y Severo sobrevolando sus cabezas, y no por ello se han movido a ningún lado. Cree que allá está más desprotegida que en La Casona. Mientras, María en La Habana siente que ha traicionado a su madrina.

En casa de Severo, especulan cómo pudo darse el accidente que acabó con la vida de Adela, e Irene tiene dudas… pero Francisca pudo sabotear el coche en el que viajaban. Melitón informa a Severo de que falta un arma en el armero y coincide con que no se sabe de Carmelo desde hace un tiempo. Carmelo se apresta a terminar con doña Francisca desde lejos, como un francotirador.

Capítulo 2097: miércoles 12 junio

Mauricio se interpone, recibe el disparo dirigido a Francisca, mientras que ella sabe que ha sido Carmelo el que ha ejecutado el disparo, por mucho que ahora las fuerzas policiales no encuentren ninguna prueba.

Raimundo informa a María y Fernando sobre Mauricio y ésta le cuenta que los niños se van a un internado, no pueden quedarse en un entorno tan peligroso.

Carmelo admite ante Severo lo que ha hecho. Siente haber fallado. El Santacruz está con su amigo al cien por cien, pero al parecer, en el pueblo están muy hartos de esta aparente guerra que ha comenzado entre ambas familias. Ya nadie está seguro. Mauricio es trasladado a la Casona y Raimundo pide calma a su esposa, pero ésta solo quiere vengarse.

Elsa está deseando volver a casa e Isaac intenta que Antolina no empañe este momento de alegría. La idea de Marcela respecto a festejar la llegada de Elsa se pone en marcha.

Lola vuelve muy afectada de su reunión con Francisca y no logra disimular del todo, aunque miente diciendo que se ha citado con su hermana, por eso no está del todo serena.

Capítulo 2098: jueves 13 junio

Francisca deja claro a Raimundo que se vengará, pero admite esperar a que Mauricio despierte e identifique a su agresor al que llegó a ver. Pero Carmelo no piensa quedarse encerrado para siempre. Severo ha recibido recado de Raimundo, pero no va a acudir a su cita por si es una trampa. El de Ulloa ve que Severo no acude a la cita, pero entonces ve a Irene pasar y tiene una idea… se cuela en casa de Severo para hablar con Irene y pedirle su ayuda.

Melitón hace entender a Carmelo que sabe que ha sido él, quién ha disparado a Mauricio, pero el alguacil se presenta como su aliado: no le va a delatar. Mientras, en La Habana, Fernando se muestra dedicado por completo a María y la ilusiona con la llegada del médico especialista que puede traer cura para su lesión medular. Por otro lado, los hijos de María parten hacia el internado.

Todo el mundo recibe a Elsa con alegría sincera y logran emocionarla con el recibimiento. Pero entonces, aparece Antolina y jura venganza: un día podrá dejar de fingir y entonces…

Elsa pregunta por Adela, le extraña que no haya pasado a recibirla, y todos callan su reciente muerte para evitarle un disgusto. Será Antolina la que le cuente a bocajarro que Adela ha muerto.

Lola no cuenta la verdad a Prudencio e intenta disimular, sin conseguirlo del todo: el chico está con la mosca detrás de la oreja, ¿qué oculta Lola? Prudencio le explica que ha conseguido un cliente que podría cambiar su vida para siempre.

Capítulo 2099: viernes 14 junio

Raimundo e Irene acuerdan una tregua para detener esta guerra. Irene se muestra desesperada ante su marido por la deriva “bélica” de la situación que viven: ¡hay que dialogar!

Marcela no tiene más remedio que confirmar la luctuosa noticia: Adela ha muerto. Isaac llega al colmado hecho un energúmeno y acusa a Antolina de haberlo hecho intencionadamente, ella lo niega, pero en el fondo está rumiando su venganza definitiva. Elsa no se encuentra tan bien como aparenta, está cansada y al incorporarse, sufre un desmayo.

Contra todo pronóstico, a Lola le preocupan las operaciones de tanta envergadura y le pide examinar los avales antes de que Prudencio dé una respuesta.

Llega, por fin, la eminencia médica a La Habana para estudiar el caso de María. Tiene que hacerle pruebas, sin ellas, no puede diagnosticar. Después del día de examen, ya tiene un veredicto…