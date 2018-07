Francisca desvela a Calvario que Pepa era la verdadera madre de Martín

Pepa no podrá acompañar a Águeda al baile ya que coincide con la boda de Emilia. También confiesa que no ha olvidado a Tristán, aunque le promete que lo hará. Su madre no tiene ninguna duda de que así será.

Tristán cuenta a Gregoria y a Pepa las acusaciones que se están vertiendo sobre él. Cuando él no esté delante, la médico le preguntará a Pepa si sigue enamorada de él. Ella, indignada por tal indiscreción, le recuerda que ni son amigas ni lo serán.

Enriqueta ha conseguido entrar en casa de los Castañeda con buen pie ganándose al personal con su gracia natural. Hipólito sufre las consecuencias del abuso del crecepelo... ¡Se le ha vuelto azul!

Olmo enseña la declaración jurada de Juan en la que la desprecia como esposa loca. Esto le partirá el corazón.