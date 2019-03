Francisca desaparecerá de Puente Viejo

Capítulo 1158: lunes 14 septiembre

Carmelo ha seguido el rastro de las joyas de Francisca y trae una a Severo, que le pide algo más: un par de semanas de plazo antes de marcharse para que pueda organizarlo todo. Emilia es testigo de cómo Arsenio trata a Carmelo con un poco de desprecio tras confirmarle que tendrán que atrasar su partida.

Alfonso se siente culpable y se comporta con Emilia de forma más cariñosa y cálida. Hortensia además sabe manejar la situación para que no piense en Emilia cuando presiona a Alfonso para que se vuelvan a ver a solas. Alfonso no sabe ni puede decirle no.

Bosco plantea a Raimundo y Francisca las dudas que sobre las joyas van de boca en boca. Francisca viene a conocer a la niñera y verbaliza que ha tenido la sensación de que alguien la seguía.

Bosco comprueba, encantado, que Berta se ha hecho con Beltrán como si llevase toda la vida con él.

Severo y Carmelo siguen trabajando en organizar su marcha. Severo le confiesa que tiene algo para él.

La Montenegro recibe una citación judicial.

Capítulo 1159: martes 15 septiembre

Francisca está a punto del colapso por el impacto de haber recibido la citación judicial. Francisca sigue deprimida y Raimundo ordena al capataz que la siga para evitar desgracias. Francisca cree que alguien la sigue. Se prepara para atacar pero descubre que es Mauricio.

Severo entrega a Carmelo una generosa cantidad para que empiece una nueva vida en Argentina. Carmelo le cuenta la importante cantidad de dinero que Severo le ha dado. Arsenio se relame.

Alfonso ha cambiado radicalmente de actitud hacia Emilia y a todos les parece rarísimo. Alfonso propone un plan a Emilia, pero ante las suspicacias de ésta, vuelven a discutir. Alfonso se consuela con Hortensia y se queja de la incomprensión de su mujer.

Bosco se queda con el niño. Berta acompaña a Rosario a hacer compras y ésta la presenta "oficialmente" como la niñera de Beltrán: la chica quiere darle las gracias al cura por el trabajo.

Lucas confirma que la fiesta fue un éxito y emprende viaje de regreso. Sol está feliz.

A Dolores le parece una buena idea comprar un armario-frigorífico cuando se entera de que es idea de Gracia.

Capítulo 1160: miércoles 16 septiembre

Alfonso se retira a tiempo. Hortensia, “dolida”, anuncia que se marcha de la posada. Si quiere verla y estar con ella, ya sabe dónde encontrarla. Emilia descubre algo inquietante en las cosas de Hortensia, una nota de Alfonso que lo compromete ante su mujer, pues evidencia que le ha regalado un ramo y que el que le dio a Emilia iba en realidad dirigido a ella. Emilia muere de dolor por este descubrimiento. Emilia se queda a solas con su marido para pedirle explicaciones.

Rosalía y Casimiro, el pequeño paciente de Lucas, le han preparado a Sol por sorpresa una merienda especial en agradecimiento a su amabilidad.

Bosco sigue portándose bien con Francisca, regará sus tierras para que no se echen a perder.

Candela deja claro a Arsenio que nada destruirá la amistad entre Severo y Carmelo.

Francisca recibe una nota de Ascanio, un viejo amigo de Raimundo, para que se junte con él en secreto.

Lucas vuelve a casa después de su visita a Tarragona, a todas luces, le ha sentado de maravilla. En la Quinta, a la espera de su llegada, ven las fotos de la fiesta destacada en la prensa. Unas manos dibujan un inquietante círculo alrededor de la cara de Lucas Moliner.

Capítulo 1161: jueves 17 septiembre

Alfonso reacciona con dureza ante las acusaciones de Emilia, haciéndola sentir culpable. Alfonso viaja para reunirse con Hortensia en su habitación del hotel de la Puebla. A pesar de la obviedad que le ha hecho encontrarse con la mujer, no llegan a consumar nada, pues un ladrón entra en la habitación de Hortensia y los sorprende juntos.

Raimundo y Mauricio vuelven a La Casona y no hay ni rastro de Francisca. Pasa el tiempo sin noticias de Francisca y comienza a cundir la preocupación. Llega al Jaral la noticia de la desaparición de doña Francisca. Bosco y Mauricio buscan alguna pista sobre la señora, pero no encuentran nada.

Lucas por fin regresa a Puente Viejo y después de un apasionado encuentro, alucina con la eficiencia de Sol llevando los asuntos del dispensario.

Alguien a quien no conocemos, Onésimo, huye de un grupo de perseguidores enfurecidos. Onésimo sufre un accidente descendiendo del árbol en el que se ocultó.

Severo y Arsenio tienen un encontronazo en la plaza del pueblo, esta vez en presencia de Bosco. La opinión de Bosco sobre Arsenio le sirve a Severo de espoleta para investigarle a fondo.

Capítulo 1162: viernes 18 septiembre

Alfonso intenta defender a Hortensia del ladrón, pero una lluvia de golpes le deja inconsciente. Alfonso despierta, el ladrón les ha robado. Hortensia se ha llevado la peor parte y le pide que se vaya.

En Puente Viejo, cuando Emilia y Ramiro ya están a punto de salir a la búsqueda de Alfonso, éste aparece magullado. Alfonso se inventa un robo para justificar los golpes y que ha perdido dinero y papeles. Emilia intenta ayudar a Alfonso, pero éste no soporta su presencia. Prado tiene que consolarla.

Nicolás se encuentra a Onésimo, inconsciente, al pie del árbol desde el que cayó y no hay nadie cerca. Nicolás consigue trasladar a Onésimo hasta la granja. Debido a su estado, van a buscar a Lucas.

Raimundo, Mauricio y Bosco vuelven a la búsqueda sin contar con la ayuda de nadie. Bosco y Mauricio llegan a La Casona con las pruebas de que a Francisca le ha ocurrido una tragedia: ha muerto.

Sol explica a Lucas que tiene una sorpresa. Durante su ausencia ha contratado una limpiadora. Sol presenta a Lucas a la nueva limpiadora, Obdulia, y el doctor da por buena la elección de su novia.

Severo miente a Carmelo para retrasar su marcha mientras espera noticias de la investigación que ha iniciado de Arsenio.

Severo ha citado a Candela no por Francisca ni Bosco, sino para confesarle algo "personal".