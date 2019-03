Encuentran restos humanos en la antigua casa de Hernando

Capítulo 1336: lunes 30 mayo

La tensión se relaja en Los Manantiales cuando las chicas tratan de escapar y advierten que quien llega es Elías. Deciden marchar por la mañana, pero entonces llega Hernando y no pueden salir sin ser vistas.

Beatriz le cuenta a Matías lo que pasó la noche anterior cuando estaban a punto de escapar y le explica que es porque iban a investigar si de verdad Hernando puede ser el mal hombre que en sus sueños parece. En caso de descubrir que sí es esa persona que teme, no habrían vuelto a Puente Viejo.

Cristóbal aclara a Raimundo que con él no se juega y que si busca que lo detengan, lo va a conseguir. Raimundo explica sus impresiones sobre Cristóbal a Francisca, pero no a sus familiares.

Candela se siente ligeramente indispuesta y después Sol muestra los mismos síntomas. Severo está preocupado por la excesiva implicación de su hermana en los asuntos de la Fundación a pesar de estar embarazada. Por otro lado, su denuncia no parece prosperar como debiera, Severo deberá acudir a declarar al juzgado, mientras que Francisca hace llamar al Intendente Garrigues.

Capítulo 1337: martes 31 mayo

Camila se apoya en Elías y éste le promete que le ayudará a descubrir la verdad sobre Hernando. Elías se ofrece a buscar las respuestas que Camila iba a buscar en Cerceda y para eso tiene un plan que los engloba a todos. Así, Elías le pide permiso a Hernando para ir a Galicia a visitar unos balnearios de la competencia.

Cristóbal deja claro a Francisca que, al menos de momento, va un paso por delante de ella en todo. Mientras, Raimundo es consciente de que Cristóbal lo ha engañado utilizando a Onésimo para que le dijera que estaría en Munia cuando en realidad iba a ver a la Doña. Por algún motivo, Cristóbal no quería que Raimundo se enterara y vaya si lo ha logrado.

Ramiro se compromete a echar una mano a Raimundo vigilando a Cristóbal de forma discreta.

Los Castañeda se reúnen tras la vuelta de Mariana y Nicolás. Rosario cree que ocultan algo. Comprobamos que realmente sí ocultan algo al resto de su familia.

Candela no consigue convencer a Severo de que no testifique, está decidido a dar la cara, cueste lo que cueste. Sol sufre un empeoramiento de su estado de salud y la intoxicación termina siendo un problema para su embarazo.

Capítulo 1338: miércoles 1 junio

Candela se entera de lo que sucede con Sol. Todo apunta a que podría perder el niño y tras la espera, Lucas aparece con las peores noticias posibles: Sol ha perdido el hijo que esperaban. Tras enterarse de la desgracia sufrida por Sol, los amigos de la familia se movilizan para apoyarles.

Matías y Beatriz hablan de Hernando y el chico confiesa que le cuesta encajar las sospechas de la joven. Pero los planes siguen adelante en Los Manantiales y, como todos están en el ajo, será Camila la que traiga el telegrama donde supuestamente aceptan que Elías vaya a visitar el balneario, todo con la intención de que Hernando no recele.

Cristóbal insiste en pasar tiempo con la Doña, no solo ha pasado el día casi entero con ella, sino que quiere visitar su finca al día siguiente. Este comportamiento empieza a resultar extraño e incómodo para Francisca. Además Cristóbal no se conforma con visitar La Casona, sino que la interroga sobre Raimundo, algo que sienta muy mal a la Doña pero que no sabe bien cómo manejar.

Mariana y Nicolás confiesan a Rosario que han de trasladarse a Murcia por una buena temporada: Nicolás tiene que ocuparse de las empresas de su familia tras la muerte de su madre.

Capítulo 1339: jueves 2 junio

Cristóbal disfruta haciendo sufrir a Francisca que se finge indispuesta para librarse de él. Ramiro ha averiguado que Cristóbal frecuenta La Casona, pero decide ocultárselo a Raimundo sabiendo que le caerá como un jarro de agua fría.

Francisca, que ha estado ocupada atendiendo al Intendente, se entera de que Sol ha sufrido un aborto: rematará a Severo en el Juzgado y además, la Doña se despide de Mariana, y aprovecha la ocasión para minarle la moral.

Francisca viene a la Quinta a informar de que la demanda contra Hernando ha sido desestimada definitivamente, no va a hacer falta que Severo declare. Mientras tanto, Mauricio le abre los ojos a Raimundo respecto a Cristóbal…

Lucas sabe animar a Sol a pesar de la pérdida que han sufrido, son un matrimonio excepcionalmente fuerte. Candela también está muy afectada por la pérdida, pero Sol insiste en que necesita su cariño más que nunca. Candela sigue con su malestar desde hace unos días.

Elías finge tener el beneplácito de su amigo para visitar el balneario y Hernando termina aceptando su marcha. Así, todos se felicitan por lo bien que ha salido la treta. Elías da instrucciones a Matías sobre lo que ha de hacer en su ausencia.

Elías inicia sus andanzas y encuentra a un lugareño dispuesto a darle información sobre Hernando Dos Casas.

Capítulo 1340: viernes 3 junio

El foráneo le cuenta a Elías parte de la trágica historia de Hernando Dos Casas y su familia, y también describe a Hernando como un padre devoto y risueño, incansable y amistoso con todos.

Emilia ofrece a Hipólito la oportunidad de amenizar las veladas veraniegas en la Casa de Comidas con su acordeón, que sigue tocando muy bien.

Mientras, en Los Manantiales Camila se pregunta cómo le irá al químico y se lamenta no haber ido personalmente a buscar las respuestas que necesita.

Francisca siembra el odio en el corazón de Severo: desestimada la demanda, tiene un enemigo suelto.

Todos arropan y animan a Sol que está animada: quiere trabajar y quedarse embarazada de nuevo.

Raimundo acusa a Cristóbal de dejarse seducir por la Montenegro y el Intendente paga con Onésimo su mal humor, se supone que el Ulloa no debía enterarse de sus andanzas en la Casona, pero también Francisca finge no saber por qué Raimundo está al tanto de su “amistad” con Cristóbal.

Cristóbal pilla a Emilia cotilleando en sus papeles.