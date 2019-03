Elías avisa a Hernando de que perderá a su familia si sigue así

AVANCE | CAPÍTULO 1308

Elías reprocha a Hernando no valorar a Camila. Hernando le recuerda que no le conviene enfadarle. Como consecuencia de lo que Emilia presenció el otro día en la tienda, ofrece su amistad a Camila. Tras la charla con Emilia, algo se revuelve en el corazón de la mujer que intenta que Hernando le abra su corazón, pero no lo consigue en absoluto.