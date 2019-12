En el próximo capítulo de ‘El secreto de Puente Viejo’, llegará a oídos de Ignacio Solozábal una información que hará que monte en cólera. El hombre no entenderá nada y no dejará de preguntarse por qué esa información no llegó antes a sus oídos. ¿Se sentirá decepcionado por alguien importante de su familia? Descubre todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos en el vídeo.