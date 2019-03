Bosco pide explicaciones a su mujer sobre Inés y el bebé

Capítulo 1015: lunes 23 febrero

Bosco agradece, a una falsa ama de cría, los servicios prestados y hasta le da una generosa propina: Bosco se ha tragado la mentira.

Hipólito, en plena depresión de desamor, empieza a prestarle atención al tema de hacer figuritas de papel.

Aurora no cree que las buenas intenciones de Alicia sean sinceras. Al término de la conversación Lucas se presenta y piensa que la cara de Alicia le resulta familiar, aunque de momento no cae en la cuenta de por qué. Pero de pronto recuerda, Alicia trabajaba en un prostíbulo.

Doña Fuensanta se marcha dejando a Mariana hundida y sin que Nicolás haya podido evitarlo. Mariana queda hundida y empieza a acrecentarse su complejo de inferioridad respecto a su marido, sin embargo él se declara profundamente enamorado, a sus pies.

Carmelo pide a Sabina unas disculpas que no son sinceras, pues ha aprovechado para robar la llave de su habitación.

Raimundo viene a devolverle el regalo pero Francisca le pide que sea sincero. ¿Lo será?

Capítulo 1016: martes 24 febrero

Raimundo le devuelve el regalo pero Francisca le propone que se sigan viendo. Éste no lo acepta, pero tampoco lo rechaza. Cuando vuelve a casa, Raimundo miente a su familia respecto al desarrollo de su cita.

Inés, ante las preguntas de Fe de a ver si no siente nada ya por Bosco, responde que acepta la vida que tiene, aunque no la disfrute, pero no tiene ninguna intención de saber ya de él. Pero de pronto, Bosco descubre que Inés es el ama de cría de su hijo Beltrán.

La noticia sobre la verdad de Alicia causa un gran impacto que genera nuevas discusiones; si ha mentido respecto a la manera de ganarse la vida, ¿por qué no les va a engañar respecto a las intenciones para con su hijo? Aurora está indignada: Conrado, incrédulo, se ha puesto en marcha para comprobar la verdad sobre Alicia, pero su decepción es mayúscula cuando encuentra verdaderas las acusaciones de Lucas.

Rosario y Fuensanta se encuentran y se enzarzan en una enconada disputa. Fuensanta marcha, y en su despedida, pide a Nicolás que vaya al funeral de su padre la semana que viene. Nicolás se siente en la obligación de ir a Murcia, pero no lo hará si Mariana no le acompaña.

En su afán por vengarse de Francisca, Severo ordena que se investigue su relación con Bosco.

Carmelo se ha colado en la habitación de Sabina y le pide explicaciones sobre una mentira que ha descubierto en pasado.

Capítulo 1017: miércoles 25 febrero

Bosco le quita el niño a Inés, ciego de rabia, y la echa con cajas destempladas. Bosco le pide razones a su mujer por lo descubierto y ésta, con ayuda de Francisca, sale airosa.

Sabina explica a Carmelo que se crio en un orfanato. Es evidente que Carmelo no se lo esperaba y esta confesión que coincide con su propia realidad le toca el corazón. Carmelo le cuenta a Severo la verdad sobre Sabina y su origen, que lo acepta con naturalidad.

Aurora tiene con Lucas una sincera charla respecto a la decepción que siente con Conrado, pero también respecto a su incapacidad para separarse de ninguno de ellos. Le pide que aguarde a tener claros sus sentimientos. Aurora está apremiando a Conrado para que dé una respuesta a Manuela cuando aparece Alicia.

Raimundo aparece a la cita propuesta por Francisca y le lee unos versos. Los dos se emocionan.

Rosario aconseja a Mariana que, haga lo que haga con la familia de Nicolás, no se sienta menos. Mariana accede a acompañar a Nicolás ante la insistencia de éste de que la quiere a su lado.

Hipólito empieza a obsesionarse con las pajaritas. Dolores no quiere alarmarse, pero está rarito, aún más de lo normal.

Capítulo 1018: jueves 26 febrero

Bosco acepta que sea Inés la que alimente a su hijo consciente de que negarse supondría problemas para su niño. Sin embargo, no va a dejar que las cosas ocurran como si nada y se presenta frente a Inés para pedirle explicaciones.

Alicia da su versión de lo sucedido en el pasado y les asegura que lo único que pretende es recuperar su vida. Conrado le cree, sin embargo Aurora se desespera, pues una vez más piensa que ha vuelto a engañarles. Lucas pide a Conrado que piense si no está intentando ayudar a Alicia porque siente algo por ella.

La actitud de Carmelo hacia Sabina cambia radicalmente desde que conoce su origen. Francisca se presenta en la Quinta. Parece saber de los manejos de Severo, algo que le sorprende.

Dolores se ofrece para vender las galletas Santacruz, pese a las secuelas que tendrá para Candela, quien ya ha manifestado su preocupación por el negocio frente a la competencia de Severo.

Raimundo y Francisca siguen viéndose irremediablemente enamorados.

Emilia se interesa por Hipólito y sus respuestas le hacen entender que está perdiendo la razón.

Los nervios vencen a Mariana al llegar a Murcia y la actitud de doña Fuensanta no ayuda.

Capítulo 1019: viernes 27 febrero

Inés le da a Bosco unas explicaciones tergiversadas y falsas, todas al dictado de su mujer: Amalia se asegura de que lo hizo bien. Bosco se desahoga con Francisca y confiesa lo mucho que le duele la traición de Inés, quien ha confesado que la hija que perdió era de su novio Plácido. Amalia, que ve a su marido afectado, pide explicaciones a Bosco, ¿qué hay entre los dos?

Francisca deja claro que está informada de sus investigaciones y trata de pararle los pies. Severo está molesto por la filtración; averiguará quién se ha ido de la lengua.

Mariana conoce al mejor amigo de Nicolás: Genaro. Él es el único que la cuida un poco mientras el resto de la familia de Nicolás la ningunea.

Severo nota que Carmelo mira a Sabina de una forma “especial”.

Alicia insiste en darle explicaciones a Aurora sobre su comportamiento viendo que la chica puede tener cierta mano en mover la opinión de Conrado, pero no tiene mucho éxito, pues Aurora sigue sin creerle.

Mauricio descubre que Raimundo y Francisca pueden tener algo en secreto.