Bosco e Inés se besan

Aurora decide no enviar el trabajo al tribunal, sino a Piedad, ya que la siente como su mentora. Lucas encuentra la carta de presentación de la beca en un cajón.

Carmelo pide de nuevo a Severo que no se ilusione. Aunque encuentren a Sol, puede que no sea la misma. Cuando Carmelo vuelve de recorrer la finca, Severo le cuenta que el investigador no ha llamado hoy.

Inés explica a Candela lo que sucedió en la cabaña durante la tormenta y también se sincera con ella. Bosco confiesa a Inés sus sentimientos sin ser consciente de que Amalia está escuchando lo que dicen.

Gedeón, el artista dadaísta que han contratado, explica a Pedro y Dolores que ya tiene claro cómo será el cartel y que su musa será Gracia. Gedeón presenta un primer boceto que no convence a los Mirañar, aunque ellos se cuidan de decirlo.

Alfonso se ve con los allegados para organizar el cumpleaños de Emilia.

Aurora aparece por sorpresa en La Casona para invitarles a su boda y “provoca” a Francisca.