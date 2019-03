AVANCE CAPÍTULO 1016 'EL SECRETO DE PUENTE VIEJO'

Inés, ante las preguntas de Fe de a ver si no siente nada ya por Bosco, responde que acepta la vida que tiene, aunque no la disfrute, pero no tiene ninguna intención de saber ya de él. Pero de pronto, Bosco descubre que Inés es el ama de cría de su hijo Beltrán.